Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de büyük final dolayısıyla yarışmanın geçen sezonunun şampiyonu Cemre Uyanık'ın nerede çalıştığı merak konusu oldu. Peki Masterchef Cemre nerede çalışıyor? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF CEMRE NEREDE ÇALIŞIYOR?

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Serhat Akın, MasterChef Türkiye'nin 2019 yılında yayınlanan sezonunun şampiyonu Cemre Uyanık ile Spor yaptığı anları Haziran'da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Serhat Akın, İzmir'de açtığı 'Boa' isimli mekanın mutfağını şef Cemre Uyanık'a teslim etmişti. Cemre Uyanık, Boa restoranın mutafağının başına geçmesinin ardından İzmir'e yerleşmişti.

Boa isimli restoran İzmir'in Bayraklı ilçesinde hizmet verecek.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992'de dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi. Okuduğu bölümde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acı biberli muz ve alışılagelmişin dışına çıkarak tatlı ve tuzluyu bir araya getirip keçi peynirli muhallebi yaptı.

Cemre'nin sınıf arkadaşı Selen Pekoğuz, Cemre'nin de içinde bulunduğu arkadaş grubu için "Arkadaşlarımızla birbirimizi bulmamız aslında en büyük şansımızdı. Çünkü her üniversitede aşçı bulamıyorsunuz ya da olsa da bazıları katılmak istemiyor. Biz birbirimizi bulduk, hiç de ayrılmadık. Hep aynı kadroyla yarışmalara katılıyoruz ve devam ediyoruz. Umarım devam da ederiz." ifadelerini kullanmıştı.