Masterchef Cemre Uyanık kimdir? | Masterchef kaptan kim oldu 7 Ekim | Cemre Uyanık

Cemre Uyanık Masterchef'in başarılı yarışmacılarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cemre Uyanık, Masterchef'te 7 Ekim akşamı en iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan oldu. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

Masterchef Türkiye'nin ilk bölümünden bı yana en çok konuşulan isimlerinden biri de daha önce Yemekteyiz'de yarışan Cemre Uyanık oldu.

Cemre Uyanık, 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor

Cemre Uyanık, özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun ve küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtmişti.

Cemre Uyanık, aynı zamanda denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini de belirtmiş ve MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini de sözlerine eklemişti...

MASTERCHEF TÜRKİYE

Masterchef Türkiye Türkiye'de ayrı dönemlerde Show Tv ve Tv8'de yayınlanan yarışma. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda programın jüri üyeliğini Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar, sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.[2] 2018'de yayınlanan sezonunda jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yapmıştır. Yarışmadaki format Mavi ve Kırmızı formatıdır.

Yarışmacılar

1. Sezon

Anyan Değirmenci

Burçe Gür

Emre Oruç

Fatih Kavanoz

Ferhat Bora (Finalist)

Gökçe Demiröz

Gözde Sayılgan

Gülçin Payzın

Hasan Fehmi Koçman

Hüseyin Elgün

Melis Aran

Mine Taşer

Murat Kolukırık

Mustafa İhsan Çelikşan

Muzaffer Şenduran (Şampiyon)[3]

Nergis Bilek

Neriman Büyükengin

Semra Kurtuluş

Sena Abay

Tuğsan Tezil

Uzay Akçasaray

Yeşim Fırat

2. Sezon

Atakan Erbek

Burcu Eminoğlu (Üçüncü)

Doruk Ulufer

Ercan Demir

Eslem Sena Yurt

Esra Maydoğdu

Ezgi Gürkaş

Hakan Kanik (Beşinci)

Kerem Giritlioğlu (Finalist)

Mehmet Sur

Mehmet Alp Sıy

Meltem Pisboğa (Dördüncü)

Murat Özdemir (Diskalifiye)

Özlem Yüksektepe

Tuğçe Sökesoğlu

Uğur Kardaş (Şampiyon)

Umut Yeke

Zeynep Palikoç