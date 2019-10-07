Masterchef Cemre Uyanık kimdir? | Masterchef kaptan kim oldu 7 Ekim | Cemre Uyanık

Masterchef Cemre Uyanık kimdir?
Cemre Uyanık reyting rekorları kıran yarışma programı Masterchef'in yarışmacılarından biri. 7 Ekim Pazartesi günü En iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan Cemre oldu. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Detaylar haberimizde.
Cemre Uyanık Masterchef'in başarılı yarışmacılarından biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cemre Uyanık, Masterchef'te 7 Ekim akşamı en iyi gözlemeyi yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan oldu. Peki Masterchef Cemre Uyanık kimdir? Ayrıntılar haberimizde.
MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?
Masterchef Türkiye'nin ilk bölümünden bı yana en çok konuşulan isimlerinden biri de daha önce Yemekteyiz'de yarışan Cemre Uyanık oldu.
Cemre Uyanık, 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor
Cemre Uyanık, özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun ve küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtmişti.
Cemre Uyanık, aynı zamanda denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini de belirtmiş ve MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini de sözlerine eklemişti...
MASTERCHEF TÜRKİYE
Masterchef Türkiye Türkiye'de ayrı dönemlerde Show Tv ve Tv8'de yayınlanan yarışma. Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda programın jüri üyeliğini Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar, sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.[2] 2018'de yayınlanan sezonunda jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu yapmıştır. Yarışmadaki format Mavi ve Kırmızı formatıdır.
Yarışmacılar
1. Sezon
Anyan Değirmenci
Burçe Gür
Emre Oruç
Fatih Kavanoz
Ferhat Bora (Finalist)
Gökçe Demiröz
Gözde Sayılgan
Gülçin Payzın
Hasan Fehmi Koçman
Hüseyin Elgün
Melis Aran
Mine Taşer
Murat Kolukırık
Mustafa İhsan Çelikşan
Muzaffer Şenduran (Şampiyon)[3]
Nergis Bilek
Neriman Büyükengin
Semra Kurtuluş
Sena Abay
Tuğsan Tezil
Uzay Akçasaray
Yeşim Fırat
2. Sezon
Atakan Erbek
Burcu Eminoğlu (Üçüncü)
Doruk Ulufer
Ercan Demir
Eslem Sena Yurt
Esra Maydoğdu
Ezgi Gürkaş
Hakan Kanik (Beşinci)
Kerem Giritlioğlu (Finalist)
Mehmet Sur
Mehmet Alp Sıy
Meltem Pisboğa (Dördüncü)
Murat Özdemir (Diskalifiye)
Özlem Yüksektepe
Tuğçe Sökesoğlu
Uğur Kardaş (Şampiyon)
Umut Yeke
Zeynep Palikoç
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