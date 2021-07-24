Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 24 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021İstanbul'da hortum paniği: Şile'de açıklarında ortaya çıktı! Görenler dehşete kapıldı!Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?Tam 'kurtukduk' derken ortaya çıkmıştı: Yüzde 70 daha hızlı ve öldürücü Delta varyantı için sıcak gelişme! Bilim insanları gizemini çözdü!Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?24 Temmuz 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Trabzonspor - Başakşehir hazırlık maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiMHP lideri Bahçeli'den Lozan'ın yıldönümü mesajı: Emsali namesbuk bir siyasi zafer eseridir!Go-kart'taki ihmal canını alıyordu! Yanlış bağlanan emniyet kemeri Furkan Özkaya'nın bağırsaklarını yırttı!Metro İstanbul'da yangın paniği: Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda klima patladı, seferler durdu!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?

Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?

Ekranların en sevilen yemek yarışması Masterchef, yeni bölümünde 3 yarışmacısına Mehmet Şef'in ciğerli taze kabak çorbası yapması için 40 dakikalık süre tanıdı. Peki Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Eski jüri üyeleriyle yayın hayatına devam eden ve yeni yarışmacıların heyecanıyla izleyicilerini keyifli dakikalar sunan Masterchef'in bugünkü yemeği Mehmet Şef'in imzalı yemeği ciğerli taze kabak çorbası oldu. İşte Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir? ve tüm detaylar...

CİĞERLİ TAZE KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR? 

  • Havuç
  • Taze kabak
  • Krema
  • Un
  • Dereotu
  • Pirinç
  • Limon
  • Elma sirkesi
  • Tuz
  • Ak biber
  • İç dolmalık fıstık
  • Dana ciğeri
  • Sumak
  • Soya filizi
  • Yer fıstığı

Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEF TAZE KABAK ÇORBASI CİĞERLİ NASIL YAPILIR? | CİĞERLİ KABAK ÇORBASITARİFİ

Tereyağını tencereye alın ve eritin. İrice doğradığınız soğanları tencereye alın ve birkaç dakika kavurun.

Doğranmış havuç, patates ve taze kabakları ekleyin ve karıştırın.

Malzemelerin üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin.

Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir?

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip bütün malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın.

Kaynayan çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar el blenderından geçirin.

En son sütü ekleyip karıştırın.

Son olarak ciğer ve fıstık kavrularak çorbanın üzerine eklenir ve servis edilir. Afiyet olsun!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT