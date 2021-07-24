Masterchef yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Eski jüri üyeleriyle yayın hayatına devam eden ve yeni yarışmacıların heyecanıyla izleyicilerini keyifli dakikalar sunan Masterchef'in bugünkü yemeği Mehmet Şef'in imzalı yemeği ciğerli taze kabak çorbası oldu. İşte Masterchef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? | Taze kabak çorbası ciğerli tarifi, malzemeleri nelerdir? ve tüm detaylar...

CİĞERLİ TAZE KABAK ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Havuç

Taze kabak

Krema

Un

Dereotu

Pirinç

Limon

Elma sirkesi

Tuz

Ak biber

İç dolmalık fıstık

Dana ciğeri

Sumak

Soya filizi

Yer fıstığı

MASTERCHEF TAZE KABAK ÇORBASI CİĞERLİ NASIL YAPILIR? | CİĞERLİ KABAK ÇORBASITARİFİ

Tereyağını tencereye alın ve eritin. İrice doğradığınız soğanları tencereye alın ve birkaç dakika kavurun.

Doğranmış havuç, patates ve taze kabakları ekleyin ve karıştırın.

Malzemelerin üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin.

Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip bütün malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynatın.

Kaynayan çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar el blenderından geçirin.

En son sütü ekleyip karıştırın.

Son olarak ciğer ve fıstık kavrularak çorbanın üzerine eklenir ve servis edilir. Afiyet olsun!