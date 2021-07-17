74. Cannes Film Festivali'nde ödüller dağıtıldı: İşte 74. Cannes Film Festivali'nde ödül alan filmler!Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?Kim Milyoner Olmak İster Türkiye'yle komşu ülkelerin hangisinde kafayı aşağı yukarı sallamak hayır anlamına gelir?Kim Milyoner Olmak İster 2001'de Nevşehir'de okey oynayanların başına ne düşmüştür?Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları 17 Temmuz 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!Masterchef Kalamar Dolması nasıl yapılır? | Kalamar dolması tarifi, malzemeleri nelerdir?Tahliye kararı herkesi ayağa kaldırmıştı: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Ümitcan Uygun açıklaması!Meteoroloji yetkililerinden bayram için uyarı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Tatilcilere kötü haber!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

Ekranların en sevilen yemek yarışması Masterchef, yeni bölümünde 3 yarışmacısına çökertme kebabı yapması için 35 dakikalık süre tanıdı. Peki Masterchef Çökertme kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

Masterchef yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Eski jüri üyeleriyle yayın hayatına devam eden ve yeni yarışmacıların heyecanıyla izleyicilerini keyifli dakikalar sunan Masterchef'in bugünkü yemeği çökertme kebabı oldu. İşte Masterchef Çökertme kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir? ve tüm detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR? 

Kalamar Dolması İç Malzemeleri:

  • 250-300 gr jülyen kesilmiş et
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 dolu yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 fiske tuz (yoğurt için)
  • 4 adet orta boy patates
  • 1 çay kaşığı tuz (patatesler için)
  • Sıvı yağ (kızartmak İçin)
  • 1 kaşık domates biber sosu ya da salça
  • 1 kaşık sıvı yağ

Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR? | ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.

Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.

Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir.

Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir?

ÇÖKERTME KEBABI PÜF NOKTALARI

Çökertme kebabınızı marine ettiğiniz oldukça lezzetli olan tavuk eti ile de yapabilirsiniz. Tavuklu çökertme kebabı kırmızı et sevmeyenler yada evinde bulunmayanlar için güzel bir çözüm olacak. Yumuşacık eti ile izleri kendine hayran bırakabilir.

Çökertme kebabını yapabileceğiniz bir diğer alternatif yöntem ise onu kıymalı yapmaktır. Çok seveceğiniz kıymalı çökertme kebabını da deneyebilirsiniz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT