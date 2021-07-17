Masterchef yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Eski jüri üyeleriyle yayın hayatına devam eden ve yeni yarışmacıların heyecanıyla izleyicilerini keyifli dakikalar sunan Masterchef'in bugünkü yemeği çökertme kebabı oldu. İşte Masterchef Çökertme kebabı nasıl yapılır? | Çökertme kebabı tarifi, malzemeleri nelerdir? ve tüm detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ NELERDİR?

Kalamar Dolması İç Malzemeleri:

250-300 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak İçin)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağ

MASTERCHEF ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR? | ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

Etler düdüklüye alınır harlı ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Suyunu çekince sıvı yağ ve ezilmiş 2 diş sarımsak eklenip 1-2 tur çevrilip su eklenir ve kapatılır.

Etler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirilir.

Bu sırada patatesler ince halka kesilip kibrit çöpü şeklinde doğranıp hazır edilir tuz serpilip kızgın yağda kızartılır ve büyük servis tabağına alınır.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve bir fiske tuz bir kapta çırpılır patatesler üzerine gezdirilir.

Bir cezvede salça ve yağ kızdırılıp yoğurt üzerine gezdirilir.

Ben yazdan hazırladığım domates sosu kızdırdım, isteğe bağlı domates rendesi pişirilip ya da domates püresi aynı şekilde kavrulup dökülebilir.

Suyunu çeken etler kızarmaya başlayınca birkaç tur kavrulup altı kapatılır ve domates sosunun üzerine pişmiş etler konulur.

İsteğe bağlı kekik veya kıyılmış maydanoz serpilip servis edilir.

ÇÖKERTME KEBABI PÜF NOKTALARI

Çökertme kebabınızı marine ettiğiniz oldukça lezzetli olan tavuk eti ile de yapabilirsiniz. Tavuklu çökertme kebabı kırmızı et sevmeyenler yada evinde bulunmayanlar için güzel bir çözüm olacak. Yumuşacık eti ile izleri kendine hayran bırakabilir.

Çökertme kebabını yapabileceğiniz bir diğer alternatif yöntem ise onu kıymalı yapmaktır. Çok seveceğiniz kıymalı çökertme kebabını da deneyebilirsiniz.