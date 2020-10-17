Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes kararıMasterchef Tavuklu Saçaklı Mantı nasıl yapılır? Tavuklu Saçaklı Mantı tarifi| Malzemeleri nelerdir?Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Ekim 2020 Cumartesi | Çılgın sayısal loto sonuç sorgulama ekranıMastercheff Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası nasıl yapılır? Kırma Zeytinli Ahtapot Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?2020-2021 Trabzonspor, Medipol Başakşehir maç özeti, maç sonucu2020-2021 Altay, Adana Demirspor maç özeti, maç sonucuMasterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?Sezonun ilk galibiyeti! Trabzonspor - Başakşehir: 0-22 aylık bebeğin acı ölümü! Babasının tüfeğiyle öldüMSB'den Azerbaycan paylaşımı: Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten insanoğlu varsa sussun
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye'nin bu haftaki menüsü belli oldu. Yarışmacılar bu bölümde Cunda Peynir Ezmesi yapacak. Peki Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Yemek dalındaki yarışma programları arasında en çok izlenen Masterchef Türkiye bu haftaki yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında çıktı. İlgiyle izlenen programın yeni bölümünde yarışmacılar Cunda Peynir Ezmesi yapacak. Menünün açıklanmasının hemen ardından Cunda Peynir Ezmesi malzemeleri ve tarifi merak edildi. İşte Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları...

CUNDA PEYNİR EZMESİ MALZEMELERİ NELERDİR? 

150 gram ceviz içi

200 gram lor peyniri

200 gram çökelek

1 demet dereotu

1 çorba kaşığı kekik

1 çorba kaşığı pul biber

4 diş dövülmüş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Bulamak için:

Pul biber

Dereotu

MASTERCHEFF CUNDA PEYNİR EZMESİ NASIL YAPILIR? CUNDA PEYNİR EZMESİ TARİFİ

Ceviz içini robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine lor peyniri, çökelek ve kıyılmış dereotu ekleyin. Kekik, pul biber, sarımsak, zeytinyağı ve tuz katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Harçtan parçalar koparın, avucunuzda yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın. Yarısını pul bibere diğer yarısını da kıyılmış dereotuna bulayıp servis yapın.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT