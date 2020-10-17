Yemek dalındaki yarışma programları arasında en çok izlenen Masterchef Türkiye bu haftaki yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında çıktı. İlgiyle izlenen programın yeni bölümünde yarışmacılar Cunda Peynir Ezmesi yapacak. Menünün açıklanmasının hemen ardından Cunda Peynir Ezmesi malzemeleri ve tarifi merak edildi. İşte Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları...

CUNDA PEYNİR EZMESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

150 gram ceviz içi

200 gram lor peyniri

200 gram çökelek

1 demet dereotu

1 çorba kaşığı kekik

1 çorba kaşığı pul biber

4 diş dövülmüş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Bulamak için:

Pul biber

Dereotu

MASTERCHEFF CUNDA PEYNİR EZMESİ NASIL YAPILIR? CUNDA PEYNİR EZMESİ TARİFİ

Ceviz içini robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine lor peyniri, çökelek ve kıyılmış dereotu ekleyin. Kekik, pul biber, sarımsak, zeytinyağı ve tuz katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Harçtan parçalar koparın, avucunuzda yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın. Yarısını pul bibere diğer yarısını da kıyılmış dereotuna bulayıp servis yapın.