Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Masterchef Türkiye'nin bu haftaki menüsü belli oldu. Yarışmacılar bu bölümde Cunda Peynir Ezmesi yapacak. Peki Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir?
Yemek dalındaki yarışma programları arasında en çok izlenen Masterchef Türkiye bu haftaki yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında çıktı. İlgiyle izlenen programın yeni bölümünde yarışmacılar Cunda Peynir Ezmesi yapacak. Menünün açıklanmasının hemen ardından Cunda Peynir Ezmesi malzemeleri ve tarifi merak edildi. İşte Masterchef Cunda Peynir Ezmesi nasıl yapılır? Cunda Peynir Ezmesi tarifi| Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları...
CUNDA PEYNİR EZMESİ MALZEMELERİ NELERDİR?
150 gram ceviz içi
200 gram lor peyniri
200 gram çökelek
1 demet dereotu
1 çorba kaşığı kekik
1 çorba kaşığı pul biber
4 diş dövülmüş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Bulamak için:
Pul biber
Dereotu
MASTERCHEFF CUNDA PEYNİR EZMESİ NASIL YAPILIR? CUNDA PEYNİR EZMESİ TARİFİ
Ceviz içini robottan geçirin ve derin bir kaba alın. İçine lor peyniri, çökelek ve kıyılmış dereotu ekleyin. Kekik, pul biber, sarımsak, zeytinyağı ve tuz katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Harçtan parçalar koparın, avucunuzda yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın. Yarısını pul bibere diğer yarısını da kıyılmış dereotuna bulayıp servis yapın.