MasterChef'in 20 Ekim Salı ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Yapılan yemeklerden biri de dana rosto oldu. Peki Masterchef dana rosto nasıl yapılır? Dana rosto tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

DANA ROSTO MALZEMELERİ NELERDİR?

800 gram dana nuar

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı tuzu

Yarım tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

2 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

4 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı sıcak su

MASTERCHEF DANA ROSTO NASIL YAPILIR? DANA ROSTOTARİFİ

Oda sıcaklığındaki etin üzerine bıçağın ucuyla delikler açın.

Sarımsakları soyup bu deliklere yerleştirin.

Deliklere sarımsakla birlikte tane karabiberleri de sıkıştırın.

Etin üzerine tuz ve karabiber serpin.

Sıvı yağı döküm tavada kızdırıp dana nuarın her yerini yüksek ateşte mühürleyin.

Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru tavaya sirkeyi ilave edin ve etinizi kenara alın.

Havuçların kavuklarını soyun.

Kuru soğanları soyup piyazlık doğrayın.

Tereyağını tavada eritip soğanları tavada hafifçe soteleyin.

Unu da ilave edip rengi değişene kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.

Mühürlediğiniz eti de soğanlara ekleyin.

Sıcak su ve havuçları da ekleyip et yumuşayana kadar 60 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda eti ve sebzeleri bir fırın kabına alın. Tencerenin dibinde kalan suyu da ete ilave edin.

Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Eti fırına verip 30 dakika kadar pişirin.

Üzeri kızaran eti fırından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra dilimleyip servis yapın.

MASTERCHEF TÜRKİYE HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

MasterChef Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe olmak üzere haftada 5 gün saat 20.00'de TV 8'de ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

MASTERCHEF YARIŞMACILAR

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

MasterChef 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı. İngilizce bilen Emir Elidemir, yarışmanın sonraki etabına kalabilmek için ter dökecek.

ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.

AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık mesleğini icraat ediyor. Adını final turuna yazdırmayı başaran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu aldı.

7 Ağustos günü ekranlara gelen yarışmada hazırladığı tabağıyla jüridekilerin evet oyunu alan başarılı yarışması Kamit, aslen Sakaryalıdır.

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini her fırsatta belirten Ayyüce Kamit, 24 yaşındadır.

BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Üç farklı yarışmacının yer aldığı düelloda yaptığı 'Asma yaprağında barbun balığı' ile rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan sıyrılarak jürinin takdirini kazanan Barbaros Yoloğlu, yarışmaya Muğla'nın Bodrum ilçesinden dahil oldu. Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan Yoloğlu, burada kazandığı deneyimi yarışmada avantaja dönüştürdü.

BERK İLTER KİMDİR?

Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye’nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.

CELAL SARIGÜL KİMDİR?

Hayata gözlerini 1994 yılında Antalya’da açan Celal Sarıgül, 17 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’ta yaşamaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mutfak Sanatları mezunu olan Sarıgül, beş senedir aktif olarak aşçılık yapmaktadır.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır.

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanında sunumları ile başarıyı elde eden güzel yarışmacı Ankara doğumludur.

EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı’nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü’nde ter dökmüştür.

Doğa Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Teknolojisi’ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel’de staj yapmıştır.

Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel’de çalışan Ebru Has, Emirgan’da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta’ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Has, Türkiye’ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.

Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa’da Asmadan Enoteca Bistro’da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado’da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.

Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

FURKAN YALÇIN KİMDİR?

MasterChef 2020 seçmelerine katılan Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacılık yapan Yalçın, 6 senedir bu mesleği yaptığını aktardı ve okulda bu konuda eğitimi aldığını belirtti

2019 elemelerine katılan ve başarısız olan MasterChef Furkan bu yıl final turuna kalmayı başardı. Mehmet Şef ve Somer Şef ilk turda evet oyu verdiler.

GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

10 Ekim 1992’de doğan Gülşah Suna, Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Terazi burcu olduğunu söyleyen Gülşah Suna, tek çocuktur.

İlkokul eğitimine Hezarfen Ahmet Çelebi’de başlayıp ailesinin işi nedeniyle Kartal/Uğurmumcu’ya taşınan Gülşah, üniversite eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde MYO Atçılık ve Antrenörlüğü üzerine almış; üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye’de belli hipodromlarda antrenörlük yapmasının ardından Pegasus Havayolları’nda 4 yıl yer işletme hostesi olarak çalışmıştır.

MasterChef’e başvurduğunda işsizlik sürecinde olduğunu söyleyen Gülşah, programa kabul edildikten sonra iş aramayı bırakıp programa hazırlandığını ifade ederken; profesyonel olarak herhangi bir aşçılık tecrübesi olmadığının altını çizmektedir.

Hobi olarak arkadaşlarına ve ailesine yemek yaptığını; ailesi hep çalıştığı için ilkokuldan bu yana mutfağa girmek zorunda kaldığını belirten Gülşah Suna, mutfak aşkını içinde taşıdığını; at binmeyi, seyahat etmeyi, alışveriş yapmayı, film izlemeyi çok sevdiğini söylemek ile birikte, yüksek ses ile ciddi kavgaların en büyük fobisi olduğunu belirtmektedir.

ÖZGÜL ÇOŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıklamıştı

"Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti.

MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.

Serhat Doğramacı MasterChef'in ilk sezon birincisi Uğur Kardaş'a benzetildi.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

Yetenekli yarışmacı Tanya Kilitkayalı, programa yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Kilitkaya öğretim görevlisi olarak meslek hayatını sürdürüyor.

26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlayarak müşterilerinin beğenisine sunuyor.

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve aşçılık mesleğini yapıyor. Yarışmaya Antalya'dan katılan Uğur, Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine çalışmış.

Lezzet konusunda başarılı ancak sunum konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini söyleyen MasterChef Uğur, Bodrum’da da mesleğini yapmış.

MasterChef Uğur, ilk turda şeflerine özel tarifi olan bonfile sarma yapmıştı.

SEDAT TUNCER KİMDİR?

Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat, 32 yaşında ve aslen Kastamonulu Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde yer alıyor.

Özel bir catering firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer, 13 yıldır mesleğin içinde. Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü bunun hayali olduğunu belirtti.

Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve ve Somer Sivrioğlu'ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer'in MasterChef macerasının ne kadar devam edeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

AREM YÜCE KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Arem Yüce 22 yaşındadır. Yarışmaya Diyarbakır’dan katılan Arem işletmecilik yapıyor. Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen yarışmacı ilk elemede, ‘Kuzuların Sessizliği’ ismini koyduğu yemeğini yapmıştı. Arem Yüce, üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarışmış ve birinci olmuştu.

SELİN AYDIN KİMDİR?

Selin Aydın, 1990 yılında İzmir'de doğdu.

Selin Aydın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunu oldu. İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında hizmet veren bir firması bulunmaktadır. Aydın, aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak görev almaktadır.

WALİSON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarında yeni sezonu yayımlanan fenomen yarışma Masterchef'in bu sezonki kadrosu belli oldu. Yarışmada yer alan Walison Fonseca, dikkat çeken isimler arasında yer alacak gibi duruyor. Aslen Brezilyalı olan Walison Fonseca 1985 doğumludur ve 35 yaşında ve modellik yapmaktadır. Melisa Pınar isimli bir Türk ile evli olan yarışmacının ayrıca bir kızı bulunmaktadır. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ile sürekli seyahat halinde olduğu gözlemlenen yarışmacı aynı zamanda sporla da ilgileniyor.

DİDEM DEVAY KİMDİR?

MasterChef Türkiye'ye yedeklerden dahil olan Didem Devay, 26 yaşında ve inşaat mühendisi.

Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.

İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Bu sene de önceki sezonlarda olduğu gibi jüri kotuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yer alıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005’te Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan şeflerden birisi oldu.

2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

2017-2018 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde yer aldı. Bir sonraki sezonda da sevilen programda yine jüri üyeliği görevini üstlendi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya’da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

“Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi” sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2013 doğumlu Zeno Tibet adında bir oğlu var. 2019 yılından itibaren MasterChef Türkiye'nin jüri üyeliğini üstlenen Danilo Zanna, oğlu ve eşiyle çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

MASTERFCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.