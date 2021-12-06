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  3. Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma süreci çıkmaza girdi! Tazminatta anlaşamadılar! Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istiyor!

Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma süreci çıkmaza girdi! Tazminatta anlaşamadılar! Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istiyor!

MasterChef'te jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek'le yollarını ayırma kararı almıştı ancak eşinin 1 milyon euro tazminat istemesi işleri çıkmaza soktu.

Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma süreci çıkmaza girdi! Tazminatta anlaşamadılar! Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istiyor! 115

TV8'de ekrana gelen lezzet yarışması Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararı aldıklarını geçtiğimiz aylarda açıklamışlardı.