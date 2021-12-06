Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma süreci çıkmaza girdi! Tazminatta anlaşamadılar! Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istiyor!
Masterchef Danilo Zanna'nın boşanma süreci çıkmaza girdi! Tazminatta anlaşamadılar! Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istiyor!
MasterChef'te jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıl önce tatil için geldiği İstanbul'da tanışıp evlendiği, oğlunun annesi Tuğçe Demirbilek'le yollarını ayırma kararı almıştı ancak eşinin 1 milyon euro tazminat istemesi işleri çıkmaza soktu.