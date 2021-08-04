TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2021'in üçüncü yarışmacısı Dilara Başaran oldu. Bu kapsamda Masterchef'in sevilen yarışmacısı Dilara Başaran merak konusu oldu. Peki Masterchef Dilara kimdir? Kaç yaşında? Dilara Başaran Instagram hesabı nedir? İşte detaylar..

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Dilara Başaran, 24 yaşında ve turizm lisesinde okurken staj yapmaya başladı. O yıllarda mutfağa ilgisi arttı.

Tavada levrek yapan genç yarışmacı, jüri üyeleri etkilemeyi başardı ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Yemeğe olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünen Dilara Başaran'ı izleyici kısa sürede sevdi.

DİLARA BAŞARAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor. Instagram hesabı ise @dilarabasarann