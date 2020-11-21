Masterchef Türkiye'nin 21 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve daha sonrasında mücadeleyi kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 21 Kasım eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 21 KASIM 2020

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım, Bursa’da karşı karşıya gelecek ve şeflerin belirlediği menüyü en iyi şekilde hazırlamaya çalışacak. Programın özel konukları tarafından değerlendirilmesi sonucunda en fazla oyu alan takım dokunulmazlığı kazanacak.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 21 KASIM 2020

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan henüz açıklanmadı.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 14. haftasında kalan dokuz yarışmacı ile Mavi takım ve Kırmızı takım kuruldu. Kaptanlık oyununu kazanan Barbaros, Kırmızı takım kaptanı olarak Serhat’ı seçti. Kaptanlar düellosunu da kazanan Barbaros, ilk dokunulmazlık oyununda yaptığı seçimle günün menüsünü oluşturma avantajı elde etmişti. Beş kişilik Mavi takım, dört kişilik Kırmızı takıma karşı bu avantajını da iyi kullanarak rakibine üstünlük sağladı. Böylece haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmış oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa bir kez daha girdi. Mehmet şefin özel tarifini en iyi hazırlayan Eray, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasından kurtuldu. Sonrasında yapılan oylamada Uğur ve Ayyüce’nin isimleri aynı sayıda yazılınca Serhat, potaya girecek yarışmacıyı belirledi. Serhat’ın aldığı karar ile MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 21 KASIM CUMARTESİ

Masterchef'te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde güncellenecektir.