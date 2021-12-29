Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 29 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen 145. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ile kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için hünerlerini sergiledi. Heyecanın bir an olsun eksilmediği yarışmada hangi takımın kazandığı merak edildi. Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Aralık 2021 Çarşamba İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA

Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyununu oynandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından kaptanlık oyunun kazananı Eren oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Eren oldu. MasterChef'in son kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Hasan'ı tercih etti. Eren'in kaptan olduğu mavi takım Sergen ve Tahsin; Hasan'ın kaptan olduğu kırmızı takımda ise Dilara ve Burcu bulunuyor.

Masterchef Türkiye'nin 28 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'nin 144. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. Haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.

Mastrchef Türkiye bugün 145. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı programda kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım; Dilara ve Hasan arasında eleme öncesi son oyun yapıldı. Üç isim de eleme potasına gitmemek için bal kabağından tabaklar çıkardı. Bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise Hasan oldu.