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Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 7 Kasım eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 7 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kuralların değiştiği Masterchef'te eleme adayının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | İlk eleme adayı kim oldu? 7 Kasım 2020 İşte detaylar...

Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 7 Kasım eleme adayı kim oldu?

Masterchef Türkiye'nin 7 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve daha sonrasında mücadeleyi kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | 7 Kasım eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 7 KASIM 2020 

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunululmazlık oyununu kazanan takım Emir'in kaptanlığını üstlendiği mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 KASIM 2020 

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Serhat oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 KASIM CUMARTESİ

Masterchef'te bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise Serhat'ın kaptanlığındaki Kırmızı takım oldu. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlığı almak için birbirleriyle yarışırken eleme adayının kim olduğu ise henüz açıklanmadı.

Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı Furkan oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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