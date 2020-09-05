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MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi Masterchef

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi akşamı ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda yarışmacıların kıyasıya rekabeti devam ediyor. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi Masterchef...

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi Masterchef

MasterChef Türkiye'de bugün dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 5 Eylül Cumartesi akşamı ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 5 Eylül Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

 

MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sonuçlanmadı.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Eleme Adayları:

Özgül

Berker

Ebru

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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