Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Masterchef elemeye kim kaldı?

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 5 Kasım sonucu..

Masterchef Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı ?

Masterchef'te dokunulmazlığı alan yarışmacı bu akşamki bölümde yayınlanacaktır.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı henüz belli değildir. Sonuçlar yarışma sonucunda belli olacaktır

Masterchef Elemeye Kim Kaldı?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı bu akşam belli olacaktır.

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme mavi takımdan gerçekleşti. Eleme potasına Alican, Eda, Bahri ve Batuhan girdi. Şeflerin karşısına kalan son iki isim Bahri ve Alican oldu. Bahri MasterChef Türkiye’ye veda etti. Bahri duygu dolu anlar yaşadı.