Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Masterchef elemeye kim kaldı?

Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef elemeye kim oldu 10 Aralık sonucu..

Masterchef Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı ?

Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan kişi bu akşam belli olacaktır.

Masterchef Elemeye Kim Kaldı?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı oynanan mücadelenin ardından belirlenecektir.

MATERCHEF ELEME SİSTEMİNDE KRİTİK DEĞİŞİKLİK

MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.