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Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef 2020'de ilk 16 kişilik kadroya girmeyi başaran Duygu Acarsoy en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Acarsoy'un Instagram halleri...

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef'in  7 Ağustos günü yapılan eleme yarışmasında, Duygu Acarsoy hazırladığı yemeği ile rakiplerini eleyerek kadroya ikinci sıradan girmeyi başardı. Başarılı yarışmacı güzelliği ve yaptığı yemekleriyle izleyicilerin dikkatlerini üzerine çekiyor. İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

KAÇ YAŞINDA?

Ziraat Mühendisi olan Duygu Acarsoy 34 yaşındadır.

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Nereli?

TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanında sunumları ile başarıyı elde eden güzel yarışmacı Ankara doğumludur.

DUYGU ACARSOY İNSTAGRAM HALLERİ

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram halleri

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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