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  3. Masterchef Duygu'dan şiddet ve aldatılma itirafı!

Masterchef Duygu'dan şiddet ve aldatılma itirafı!

Masterchef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy, dün akşam yayınlanan programın canlı yayınında eski eşi tarafından dolandırılıp şiddet gördüğünü ve nişanlısı tarafından da aldatıldığını kamuoyuyla paylaştı. O anlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı.

TV8 ekranlarında dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacı olan Duygu Acarsoy'un yaptığı itiraf herkesi şok etti. Canlı yayında nişanlısı tarafından aldatıldığını ve aynı zamanda da eski eşi tarafından dolandırılıp şiddet gördüğünü de itiraf eden Duygu Acarsoy'un o anları kameralara anbean böyle kaydedildi.

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29 Eylül 2020 Salı 09:43
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