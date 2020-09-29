Masterchef Duygu'dan şiddet ve aldatılma itirafı!

Masterchef Türkiye yarışmacısı Duygu Acarsoy, dün akşam yayınlanan programın canlı yayınında eski eşi tarafından dolandırılıp şiddet gördüğünü ve nişanlısı tarafından da aldatıldığını kamuoyuyla paylaştı. O anlar saniye saniye kameralara böyle yansıdı.