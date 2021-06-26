Masterchef Emir Aygün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne?

İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlaması Masterchef Türkiye, yeni sezonda yine bomba gibi yarışmacılar ve sevilen jüri üyeleri ile ekranlara döndü. Yeni sezonda yarışacak kişilerin kendilerini tanıtmasının ardından başlayan programda, ikinci olarak yarışacak olan Begüm Mıçı'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki Masterchef Emir Aygün kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

MASTERCHEF EMİR AYGÜN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Eleme turunda yaptığı Hollandez soslu somon balığı ile tüm jüri üyelerinin takdirini kazanan Emir Aygün, 2001 yılında doğdu. Nereli olduğunu belirtmeyen 2 yaşındaki genç yarışmacı, iki kardeşi olduğunu söyledi. Kardeşlerinden birisi 12 yaşında, diğeri ise kendisinden büyük ve Rap müzik yapıyor. 3 yıldır mutfak sektöründe olan Aygün'ün yemeği birazdan oylanacak.

Oylamadan önce Somer Şef, Aygün'ün direkt olarak eleneceğini belirtti. Aygün'ün çok zor bir yemek seçtiğini belirten üyeler Aygün'ü eledi.

İşte Emir Aygün'ün yaptığı Hollandez soslu somon balığı tarifi...

HOLLANDEZ SOSLU SOMON BALIĞI TARİFİ

Malzemeler

4 parça somon fileto

1 demet kuşkonmaz

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 arpacık soğanı

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 ölçü hollandez sos

4~5 yemek kaşığı nar tanesi

HOLLANDEZ SOSLU SOMON TARİFİ

Somonları fırın kabına yerleştirin. Tuz, karabiber ve zeytinyağının yarısını üzerine gezdirin. 200 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

Kuşkonmazları yıkayıp demet haline getirerek bir ip ile bağlayın. Kaynayan suya limon suyu ve kuşkonmazları ekleyerek 4-5 dakika haşlayın.

Arpacık soğanı küçük doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Sarımsağı rendeleyip 1 dakika karıştırın.

Haşlanmış kuşkonmazları ekleyerek yüksek ateşte soteleyin. Servis tabağına sotelenmiş kuşkonmazları yayıp somon balığını yerleştirin. Hollandez sosu üzerine gezdirin. Nar tanelerini serpip servis yapın.

Hollandez yerine ev yapımı bir sos kullanmak istiyorsanız, nefis balık soslarından faydalanabilirsiniz.

Yumuşaklığı ve lezzeti ile bilinen somon balığı sizin de damak zevkinize hitap ediyorsa, sofraları güzelleştirecek somonlu ve kremalı makarna tarifini notlarınız arasına ekleyin.