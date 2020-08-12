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Masterchef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı

Masterchef Esra Tokelli kimdir? Masterchef ana kadrosuna yapılan son eleme yarışmasında 7. olarak dahil olmayı başaran Esra Tokelli yarışmanın dikkat çeken isimlerinden oldu. Peki, MasterChef Esra Tokelli kimdir, nereli? Yemekteyiz'de yarıştı mı?

Masterchef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı

Masterchef 2020'nin ana kadrosuna katılmayı başaran isimlerden biri de Esra Tokelli oldu. Esra Tokelli yaptığı yemekle 16 kişilik Masterchef 2020 kadrosuna 7. olarak dahil oldu. Binlerce kişi arasından 16 kişilik kadroya girmeyi hak kazanan Masterchef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı nedir?

Masterchef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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