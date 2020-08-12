Masterchef 2020'nin ana kadrosuna katılmayı başaran ve maharetli ellerinden çıkan yemekler ile tanınırlık sağlayan şef Esra Tokerli, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk oluyor. Peki Masterchef Esra Tokelli kimdir? Kaç yaşında,nereli? Evli mi? Instagram hesabı nedir? İşte merak edilen ayrıntılar...

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

Esra Tokelli, ilk turda saray mutfağından Darüzziyafe Köftesi yapmış ve bu yemekle şeflerden üç evet alan Esra Tokelli, ilk turu geçmişti.

EVLİ Mİ?

Esra Tokelli ev hanımıdır evli olup olmadığına dair bir bilgi bulunmasa da eşinden boşanmış olduğu biliniyor. Tokelli geçimini dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlıyor. 41 yaşında olan yarışmacının 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

Esra Tokelli, üçlü düelloda Deniz Mutlu ve Veysel Yaşar ile karşılaştı. Yarışmacılardan Fransız mutfağına ait bir tost olan Croque Madame ya da Croque Mösyö yapmaları istendi. 20 dakikalık süre içinde hazırlanan bu yemeği en iyi hazırlayan isim Esra Tokelli oldu.