İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef'ten uyarlanan MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da izleyiciden tam not aldı. Her bölümü merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı Fatma Polat oldu. TV 8'in popüler yemek yarışması MasterChef'i izleyenler Fatma Polat'ı merak etti. Bu kapsamda Masterchef Fatma kimdir? | Fatma Polat nereli? | Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF FATMA KİMDİR? | FATMA POLAT NERELİ?

Fatma Polat, 38 yaşında ve aslen Sivaslı. Üç çocuğu olan Polat, 17 yaşındaki Eymen adındaki oğluyla beraber yarışmanın elemelerine katılmıştı. Fatma Polat, psikoloji ve sosyoloji eğitimi almaktadır. Aynı zamanda aile danışmanlığı da yapmaktadır.

FATMA POLAT İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Masterchef yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Fatma Polat'ın İnstagram hesabı: @fffatmapolat'tır.

Fatma Polat'ın an itibarıyla 2 bin 275 takipçisi bulunmaktadır.