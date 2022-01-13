Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yarışması Masterchef Türkiye'de büyük final yarın. İki günlük büyük final maratonun ilk gününde kazanan yarışmacı merak konusu oldu. Bu kapsamda MasterChef finalde ilk oyunu kim kazandı? 13 Ocak 2022 Perşembe konu başlığı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF FİNALDE İLK OYUNU KİM KAZANDI? 13 OCAK 2022 PERŞEMBE

Masterchef Türkiye'nin 11 Ocak Salı akşamı yayınlanan bölümünde ise yarışmacılar hünerlerini sergilemiş ve toplamda 74 puan alan Eren, Masterchef'in ilk finalisti olmuştu.

Masterchef Türkiye'nin 12 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde ise yarışmanın ikinci finalisti Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın verdiği puanlar doğrultusunda belli olmuştu. Dün ekrana gelen programda ikinci finalist olan Hasan bugünkü programda yarışmanın kazananı olmak için Eren ile kozlarını paylaştı.

Masterchef Türkiye'nin 13 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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MASTERCHEF FİNALİSTLERİ

HASAN BİLTEKİN

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir.

Hasan Biltekin hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Hasan kimdir?

EREN KAŞIKÇI

Eren Kaşıkçı, 32 yaşında ve yarışmaya Gökçeada’dan katılıyor. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, evlidir ve bir çocuk sahibidir

Eren Kaşıkçı hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Masterchef Eren kimdir

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.