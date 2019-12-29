Masterchef finale kimler kaldı | Masterchef Türkiye elenen isim | Masterchef finalistleri | Masterchef final ne zaman?

MasterChef finalistleri kimler? Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final öncesi son durumlara ilişkin internette arama yapılıyor. 28 Aralık'ta (dün) yayınlanan bölümde MasterChef'in elenen son yarışmacısı yani üçüncüsü ile MasterChef finaline kalan 2 yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef finalistleri kimler? 28 Aralık MasterChef kim elendi? MasterChef final ne zaman? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Bu akşamki yarı finalde Güzide 3. olarak MasterChef'e veda edince, 2019 MasterChef Türkiye finalistleri Cemre ve Alican oldu.

28 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

1. OYUN

Mehmet Şef: Güzide 3, Alican 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 4, Alican 7, Cemre 9

Somer Şef: Güzide 4, Alican 7, Cemre 8

2. OYUN

Somer Şef: Güzide 9, Alican 7, Cemre 9

Mehmet Şef: Güzide 6, Alican 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 7, Cemre 7

3. OYUN

Danilo Şef: Güzide 7, Alican 9, Cemre 7

Somer Şef: Güzide 7, Alican 9, Cemre 8

Mehmet Şef: Güzide 7, Alican 8, Cemre 7

Günün sonunda en az puanı alan Güzide 3. olarak MasterChef'e veda etti.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN?

MasterChef finali yarın yani 29 Aralık Pazar akşamı saat 20.00'da canlı olarak yayınlanacak. Yarın da yine finale kalan 2 yarışmacıdan yani Cemre ve Alican'dan ilk etapta uluslararası bir menü istenilecek. İkinci etapta Türk mutfağından bir menü hazırlamaları istenecek. Son etapta ise yarışmacıların imza yemeklerini yapmaları istenecek. 10 puan üzerinden 3 etap da değerlendirilecek ve en çok puan alan yarışmacı MasterChef olacak.

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 2019

Masterchef Türkiye'de geçen yıl büyük ödül 100 bin liraydı. 2019 yılı için henüz bir rakam telaffuz edilmiş değil. Masterchef kupası ile birlikte birinci olanın 100 bin lira alması bekleniyor. Masterchef'te bu sene ödül oyunlarında kazanan isimlere 10 bin lira para verilmişti.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

28 yaşında olan Alican Sabunsoy Adanalı ve aşçılık mesleği icra ediyor. Daha önce suşi restoranında çalışan Alican Sabunsoy, 8 yıldır bu mesleği yapıyor.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun. Küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor.