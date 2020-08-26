MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan doruktaydı. Mehmet Şef'in istediği tabakta Focaccia ekmeği damgasını vurdu. Peki Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
MasterChef'te bu akşam yine birbirinden leziz tarifler yarışıyor. Dokulmazlık oyunu menüsünde yer alan Focaccia ekmeği merak edilenler arasına girdi. Peki Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...
FOCACCİA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
Hamuru İçin:
- 500 gram un
- 375 ml.ılık su
- 100 gram dilimlenmiş siyah zeytin
- 50 gram kurutulmuş domates
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 dal taze kekik
- 1 yemek kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 tatlı kaşığı deniz tuzu
- 2 dal taze biberiye
YAPILIŞI
- Ilık su ve mayayı derin bir karıştırma kabında karıştırın.
- Elenmiş un, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Kıvam alana kadar hamuru yoğurun.
- Hafif cıvık bir kıvamda olan bu lezzetli ekmek hamuruna ayıkladığınız taze kekik yapraklarını katın ve karıştırın.
- Ekmeği kestiğinizde görmek istediğiniz üzere kurutulmuş domates dilimlerini bütün ya da küçük küpler halinde keserek ekmek hamuruna ilave edin. Doğranmış siyah zeytinleri ekleyin.
- Elle veya tahta bir kaşık yardımıyla hamuru son bir kez karıştırın. Kullanacağınız kalıp ya da fırın tepsisine hazırladığınız hamuru yuvarlak ya da dikdörtgen şeklinde yayın.
- Mayalanıp, kabarması için hamuru bu şekilde 30 dakika kadar oda ısısında bekletin.
- Mayalanan hamurun üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla zeytinyağı sürün. Deniz tuzunu ve ayıkladığınız taze biberiyeyi serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirerek ekmeğinizi hazırlayın. Fırından çıkan ekmeği kalıbından aldıktan sonra bir ızgara teli üzerinde dinlendirin.
- Aralarda üzerine zeytinyağı sürerek biberiyenin tüm aroma ve lezzetini içine hapsetmesini sağlayın.
- Tamamen soğuduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.