MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te bu akşam yine birbirinden leziz tarifler yarışıyor. Dokulmazlık oyunu menüsünde yer alan Focaccia ekmeği merak edilenler arasına girdi. Peki Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

FOCACCİA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamuru İçin:

500 gram un

375 ml.ılık su

100 gram dilimlenmiş siyah zeytin

50 gram kurutulmuş domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal taze kekik

1 yemek kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı deniz tuzu

2 dal taze biberiye

YAPILIŞI