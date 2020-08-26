İstanbul'dan kalkan uçakta büyük panik !Bakan Dönmez açıkladı! Karadeniz'de bulunan doğalgaz vatandaşın cebine ne zaman yansıyacak?MasterChef 26 Ağustos'ta takım oyununu kim kazandı? Neler yaşandı?MasterChef Tütsülü Rozbif nasıl yapılır? Tütsülü Rozbif malzemeleri?Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ilişkin flaş karar!MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?O ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarında yiyecek-içecek ikramı yasaklandıMasterChef'teki teknik Blanch etmek ne demek? Blanching nedir?Çınar Ağacı filmi oyuncuları kimlerdir? Filmin konusu nedir?Halis Karataş kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam yine heyecan doruktaydı. Mehmet Şef'in istediği tabakta Focaccia ekmeği damgasını vurdu. Peki Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

MasterChef'te bu akşam yine birbirinden leziz tarifler yarışıyor. Dokulmazlık oyunu menüsünde yer alan Focaccia ekmeği merak edilenler arasına girdi. Peki Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

FOCACCİA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamuru İçin:

  • 500 gram un
  • 375 ml.ılık su
  • 100 gram dilimlenmiş siyah zeytin
  • 50 gram kurutulmuş domates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 dal taze kekik
  • 1 yemek kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 tatlı kaşığı deniz tuzu
  • 2 dal taze biberiye

MasterChef Focaccia ekmek nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI

  • Ilık su ve mayayı derin bir karıştırma kabında karıştırın.
  • Elenmiş un, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Kıvam alana kadar hamuru yoğurun.
  • Hafif cıvık bir kıvamda olan bu lezzetli ekmek hamuruna ayıkladığınız taze kekik yapraklarını katın ve karıştırın.
  • Ekmeği kestiğinizde görmek istediğiniz üzere kurutulmuş domates dilimlerini bütün ya da küçük küpler halinde keserek ekmek hamuruna ilave edin. Doğranmış siyah zeytinleri ekleyin.
  • Elle veya tahta bir kaşık yardımıyla hamuru son bir kez karıştırın. Kullanacağınız kalıp ya da fırın tepsisine hazırladığınız hamuru yuvarlak ya da dikdörtgen şeklinde yayın.
  • Mayalanıp, kabarması için hamuru bu şekilde 30 dakika kadar oda ısısında bekletin.
  • Mayalanan hamurun üzerine bir yumurta fırçası yardımıyla zeytinyağı sürün. Deniz tuzunu ve ayıkladığınız taze biberiyeyi serpiştirin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirerek ekmeğinizi hazırlayın. Fırından çıkan ekmeği kalıbından aldıktan sonra bir ızgara teli üzerinde dinlendirin.
  • Aralarda üzerine zeytinyağı sürerek biberiyenin tüm aroma ve lezzetini içine hapsetmesini sağlayın.
  • Tamamen soğuduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.
Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT