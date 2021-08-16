Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Görkem Demiral. Bu kapsamda Masterchef Görkem kimdir? Kaç yaşında? | Görkem Demiral İnstagram hesabı nedir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Görkem Demiral 23 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Restoran ve otellerde çalışan yarışmacı, 6 senedir bu meslekte.

Yarışmaya ilk olarak ablası ile geldi ve ablası Esra Demiral daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim'de yarışmış. Demiral, aslen İzmirli. Annesi Faslı'dır.

GÖRKEM DEMİRAL İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

MasterChef Türkiye'de yarışan Görkem Demiral'ın Instagram hesabı: @forekemdemirall'dır.