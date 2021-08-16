Masterchef Gulaş nasıl yapılır? | Gulaş tarifi | Malzemeleri nelerdir? Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 16 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde Gulaş yemeği yapıldı. Peki Masterchef Gulaş nasıl yapılır? | Gulaş tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 16 Ağustos Pazartesi günkü bölümünde Gulaş yapıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programı izleyenler Gulaş tarifini merak etti. Peki Masterchef Gulaş nasıl yapılır? | Gulaş tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar... GULAŞ MALZEMELERİ NELERDİR? 1 kg dana kuşbaşı

3 adet soğan

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

200 ml domates püresi

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı mercanköşk

1 adet defne yaprağı MASTERCHEF GULAŞ NASIL YAPILIR? GULAŞ TARİFİ Öncelikle tereyağı tencerede eritilir ve doğranan soğanlar da ilave edilir. Soğanların pembeleşmesinin ardından doğranan sarımsaklar atılır ve 2-3 dakika kadar kavrulur. Kuşbaşı etler tencereye alınır ve suyunu çekene kadar pişirilir. Baharatlarla birlikte mercanköşk, defne yaprağı ve domates püresi de ilave edilerek karıştırılır. Su da eklenerek un ilave edilir. Un eklenirken yavaşça karıştırılır ki topaklanma olmasın. Tencere kapatılarak bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte etler yumuşayana dek pişirilir.



Sıcak halde suyuyla servis edilmeye hazır. MASTERCHEF TÜRKİYE MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır. MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir.. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. 2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor. Berkem Temizel Gece Editörü Gulaşgulaş tarifinasıl yapılırMasterchef TürkiyeMasterchefyemek tarifi