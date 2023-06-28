MasterChef Hamza acı dolu günlerini anlattı! Böbrekleri iflas etmişti: Herkesi gözyaşlarına boğdu

MasterChef 2021 sezonunda mücadele eden Hamza Mercimek, büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Ancak ne yazık ki yarışmada finali göremeden elenmişti. Elendikten sonra sağlık sorunlarıyla karşılaşan Hamza Mercimek, böbek rahatsızlığı geçirmişti. İşte ayrıntılar...

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MasterChef Hamza acı dolu günlerini anlattı! Böbrekleri iflas etmişti: Herkesi gözyaşlarına boğdu

TV8'de yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef'in 2021 sezonunda mücadele eden Hamza Mercimek, elenmesinin ardından sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı.

Geçtiğimiz yıl, MasterChef programında ana kadro oluşturulmuş ve eski sezon yarışmacıları sürpriz bir şekilde programa katılmıştı. Ancak dikkat çeken nokta, Hamza Mercimek'in stüdyoda yer almamasıydı. Hamza, programa görüntülü olarak bağlanarak durumunu anlatmıştı.

STÜDYODA ŞEFLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

masterchef

Hamza Mercimek, yaşadıklarını paylaşırken zor bir durumda olduğunu belirtti. Yan ağrıları nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve böbreklerinin iflas ettiğini söyledi. Hastanede bir ay geçirdikten sonra böbreklerini kurtaramadığını ve şu anda haftada üç gün diyaliz tedavisi aldığını açıkladı.

Program sırasında, Hamza Mercimek'in bağlantı kurduğu anlarda duygusal anlar yaşandı. Hamza, "Bu şekilde mutluyum, evden çıkamıyorum. Sizi görmek benim için iyi oldu" diyerek duygusal bir açıklama yaptı. Şefler ve diğer yarışmacılar da gözyaşlarına engel olamadı.

Programın ardından Hamza, Instagram hesabından diyaliz makinesine bağlı olduğu bir fotoğraf paylaşarak herkese mesajlar için teşekkür etti ve iyi olduğunu ve daha iyi olacağını belirtti.

MasterChef'in yeni bölümünde, 2021 sezonundaki yarışmacılardan ilk ana kadroya giren isim belirlendi. Hamza Mercimek, programa katıldığı anda yaptığı açıklamalarla duygusal anlar yaşattı.

Şefler, Hamza Mercimek'e onu orada görmekten çok mutlu olduklarını ifade ederken, yaşadığı zorlu sürece değindiler. Hamza'ya destek olan herkesin dualarının olduğunu ve zor bir süreç geçirdiğini belirttiler. Hamza Mercimek'in yaşadığı süreç kolay değildi, ancak arkadaşları ve izleyicileri ona destek olmak için ziyaretlerde bulunmuş ve zaman zaman aramışlardı.

Hamza Mercimek'in hikayesi, MasterChef programının duygusal anlarından biri oldu. Kendisiyle ilgili haberler ve paylaşımlar, izleyicilerin takdirini kazandı. Hamza'nın azmi ve direnci, herkesin ona olan desteğini artırdı.

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