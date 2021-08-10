Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek oldu. Peki Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar:..

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hamza Mercimek, kısa sürede Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 24 yaşında olan genç yarışmacı İstanbul'dan yarışmaya katılsa da aslen Boluludur.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor.

HAMZA MERCİMEK İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Hamza Mercimek'in Instagram hesabı @hamzamercimekk'tir. İkinci ilk 5 için mücadele eden yarıpşmacılar arasında ana kadro için rekabet ediyor.