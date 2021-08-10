Son dakika | Eda Nur Kaplan'ın intiharına ilişkin flaş gelişme: Şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiMasterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir?Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 gündür süren Milas yangını kontrol altına alındıİstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir işyerinde patlama: 6 yaralı var!Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 42 milyonu geçtiSüper Loto sonuçları 10 Ağustos 2021 Salı | 10.08.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Katibe isminin anlamı nedir, Katibe ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dilfeza isminin anlamı nedir, Dilfeza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şehadet isminin anlamı nedir, Şehadet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eralkan isminin anlamı nedir, Eralkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir?

Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir?

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek oldu. Peki Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda ana kadroya giren yarışmacılardan biri de Hamza Mercimek oldu. Peki Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar:..

MASTERCHEF HAMZA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hamza Mercimek, kısa sürede Masterchef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 24 yaşında olan genç yarışmacı İstanbul'dan yarışmaya katılsa da aslen Boluludur.

Ailesinin de yemekle uğraştığını ifade eden Mercimek, Karaköy'de çalışıyor.

HAMZA MERCİMEK İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Hamza Mercimek'in Instagram hesabı @hamzamercimekk'tir. İkinci ilk 5 için mücadele eden yarıpşmacılar arasında ana kadro için rekabet ediyor.

Masterchef Hamza kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hamza Mercimek İnstagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
50
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT