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Masterchef hangi takım kazandı? 19 Eylül Cumartesi Masterchef'te neler oldu?

Türkiye'de reyting rekorları kıran Masterchef'te kırmızı ve mavi takım seyirciler için menü hazırladılar. Kazanan takımı merak edenler Masterchef hangi takım kazandı? sorusunu araştırıyor. Peki 19 Eylül Cumartesi Masterchef'te neler oldu? İşte detaylar...

Masterchef hangi takım kazandı? 19 Eylül Cumartesi Masterchef'te neler oldu?

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Masterchef'te bugünde heyecan dolu anlar yaşandı. Takım oyununda hazırlanan yemekler bu kez seyircilere ikram edildi. Seyircilerin puanlaması sonucu kazanan takım belirlendi. Kazanan takımı merak edenler de  Masterchef hangi takım kazandı? 19 Eylül Cumartesi Masterchef'te neler oldu?  sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Masterchef'te bugünün oyununu Mavi Takım kazandı. Takımlar, seyircilere yapılmak üzere, Hünkar beğendi, gavur salatası, şekerpare, ıspanaklı gül böreği ve yayla çorbası yaptılar.Kırmızı takım haftaya devam edebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

19 EYLÜL CUMARTESİ MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

 Tarabya, İstinye, Kadıköy, Sarıyer, Kurtuluş, Ayazağa, Kalamış, Güngören ilçelerinde yaşayanlar yarışmacıların yaptığı yemekleri tadarak günün kazananı belirlediler.

Masterchef gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı salatası tarifi |Malzemeleri nelerdir?Masterchef gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı salatası tarifi |Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi | Malzemeleri nelerdir?Mastercheff hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği tarifi| Malzemeleri nelerdir?Mastercheff ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?Mastercheff yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi |Malzemeleri nelerdir?

 

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