Masterchef hangi takım kazandı? 24 Ekim Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ekranların fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım bir eleme oyununda daha karşı karşıya geldi. Peki Masterchef hangi takım kazandı? 24 Ekim Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmacılar Kore mutfağından lezzetler sunarak misafirlerinden yüksel puan almaya çalıştı. Kırmızı takım bundan önce yapılan 2 oyunda kaybetmiş ve takımlarından 4 kişiyi potaya göndermişti.

Masterchef Türkiye'de bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef Türkiye'de bu akşam yarışmayı kaybeden takım Eray'ın kaptanlığında olan Mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Serhat oldu ve potaya Uğur gönderdi.