TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef 2021'in dördüncü yarışmacısı İbrahim Cingözler oldu. Bu kapsamda Masterchef'in sevilen yarışmacısı İbrahim Cingözler merak konusu oldu. Peki Masterchef İbrahim kimdir? Nereli ve kaç yaşında | İbrahim Cingözler İnstagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Cingözler aslen Adanalıdır. 25 yaşında olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye Bodrum’dan katıldı. İbrahim Cingözler, Adana’da da üç yıl boyunca mesleğini sürdürdü. Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine MasterChef’e katıldığını ifade eden İbrahim Cingözler, Marmaris, Türkbükü ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştı.

Yarışmadan önce Danilo Şef’le Adana’da bir festival etkinliğinde karşılaşan Cingözler, mutfakta hızlı olduğunu belirtiyor.

İBRAHİM CİNGÖZLER İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

İbrahim Cingözler'in Instagram hesabı: @ibrahim_cingozler'dir.