MasterChef Islak Hamburger nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri?

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'in bu akşamki bölümünde şefler, yarışmacılardan Islak hamburger yapmalarını istedi. En sevilen sokak lezzetleri arasında her daim ilk sıralarda yer alan, adı Taksim'le özdeşleşmiş olan ıslak hamburgerin yapılış merak ediliyor. Peki Islak Hamburger nasıl yapılır? Tarifi? Malzemeleri? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

8 adet hamburger ekmeği

Köftesi için:

400 gram kıyma

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

Sosu için:

6 yemek kaşığı zeytinyağı

8 adet domates

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı ketçap

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Köftelik soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Tüm köfte malzemelerini derin bir kasede karıştırıp çok fazla yoğurmadan harmanlayın.

Harçtan hafif kalın yuvarlak köfteler yapıp bir tepsiye dizin.

Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabına kaldırın ve dinlenmeye bırakın.

Bu esnada domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.

Zeytinyağını tencerede kızdırın.

Sarımsakları yağa atıp biraz kavurun.

Ardından domatesleri ekleyip kavurmaya devam edin.