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Masterchef ispanyol omleti nasıl yapılır? | İspanyol omleti tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 47. bölümünde yapılan yemeklerden biri de ispanyol omleti oldu. Peki Masterchef ispanyol omleti nasıl yapılır? | İspanyol omleti tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Masterchef ispanyol omleti nasıl yapılır? | İspanyol omleti tarifi | Malzemeleri nelerdir?

TV 8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin 25 Ağustos Çarşamba günkü bölümünde yapılan yemekler arasında ispanyol omleti de vardı. Peki Masterchef ispanyol omleti nasıl yapılır? | İspanyol omleti tarifi | Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

İSPANYOL OMLETİ MALZEMELERİ NELERDİR?

3 adet yumurta
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı tuz
3 adet büyük boy patates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan

MASTERCHEF İSPANYOL OMLETİ NASIL YAPILIR? İSPANYOL OMLETİ TARİFİ

Oda sıcaklığında olan yumurtaları derin kabın içerisinde baharatlarla beraber çırpın.
Patatesleri soyup, ince ince halka şeklinde dilimleyin. Daha sonra kuru soğanı doğrayın.
Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Soğanları ekleyin ve 2- 3 dakika kadar kavurun. Ardından patatesleri ekledikten sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Patates ve soğanların üzerine yumurta karışımı da ekledikten sonra hafifçe karıştırın.
Alt kısmı kızardıktan sonra spatula ile tersini çevirip aynı şekilde kızartın.
Sulanmaması için kapağı açık şekilde yumurtalar tamamen katılaşana kadar pişirin.
Alt üst pişmesi gerçekleştikten sonra servise hazırdır.

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MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır. 

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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