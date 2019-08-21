Yemek programı olan MasterChef programında jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu internette araştırma konusu oldu. Yeni sezonun başlamasının ardından izleyiciler Somer Sivrioğlu'nu merak etmeye başladı. Peki MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir? Aslen nereli?

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer hedefiyle Avustralya’ya gitti. Master yaparken şeflik kariyerine adım attı. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restron açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babası.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

İHANET YÜZÜNDEN YOLLARINI AYIRMIŞTI

MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun yurt dışında yaşayan 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu'nu programın editörlerinden biriyle aldattığı ortaya çıktı.

Avustralya’da eşi Aslı Sivrioğlu’yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul’a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu’nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi. Çekim setinde tanıştığı esmer bir editörle yaklaşık dört aydır ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü şefin, MasterChef’in final yapması sonrası Avustralya’ya gittiği öğrenildi. Aslı Sivrioğlu’nun 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu’nun kendisini aldattığını öğrenmesi sonrası tartışma yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Ünlü şef Avustralya’daki evinden ayrılıp İstanbul’a döndü.