MAsterchef yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi döndü. Eski jüri üyeleriyle yayın hayatına devam eden ve yeni yarışmacıların heyecanıyla izleyicilerini keyifli dakikalar sunan Masterchef'in bugünkü yemeği kalamar dolması oldu. İşte Masterchef Kalamar Dolması nasıl yapılır? | Kalamar dolması tarifi, malzemeleri nelerdir? ve tüm detaylar...

KALAMAR DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

Kalamar Dolması İç Malzemeleri:

4 Adet kalamar

3 Tutam Ispanak Doğranmış

1 Tutam Dereotu Doğranmış

2 Adet Arpacık Soğanı Ufak ufak doğranmış

2 Diş Sarımsak Ufak ufak doğranmış

4 Yemek Kaşığı Ezine Peyniri Ezilmiş

3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı

Kalamar Terbiye Malzemeleri

2 Çay Kaşığı Karbonat

1 Çay Kaşığı Toz Şeker

1 Su Bardağı Süt

1 Çay Bardağı Panko Ekmek Kırıntısı (Bayat ekmekleri fırında pişirip rondodan geçirebilirsiniz.)

MASTERCHEF KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR? | KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamarların yumuşaması için önce marine etmemiz gerekiyor. Kalamarları bir kap içerisinde Karbonat, toz şeker ve süt ile karıştırın. Kalamarlara zarar vermeden nazikçe karıştırın. Vaktiniz varsa 1 gün yoksa en azından 3 saat buzdolabında dinlendirin.

Bir tava içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküp soğan ve sarımsakları hafif soteleyin. Kalamarın ayaklarını küçük küçük doğrayıp tavaya katın 3-4 dk kadar karıştırarak pişirin.

Ispanakları ve dereotunu tavaya katıp 2-3 dk kadar karıştırın. Yeşillikler rengini çok kaybetmeden ama hafif sönünce ekmek kırıntısını ve peyniri ilave edin.

Tuz ve Karabiber ilave edip Ezine peynirini ufak ufak ezerek kısık ateşte 2-3 dk kadar daha pişirin.

Oda sıcaklığına gelen kalamarları kağıt havlu ile kuruladıktan sonra iç harcını doldurup ağızlarını kürdan ile kapatın.

Peçeteye biraz zeytinyağı döküp döküm tavayı hafiften yağlayın. Döküm tavayı ısıttıktan sonra kalamarları yerleştirip her tarafı güzelce iz yapacak şekilde ikişer dakikada bir çevirerek pişirin.

KALAMAR DOLMASI PÜF NOKTALARI

Kalamarları döküm tavada pişirirken ilk önce suyunu salacaktır. Pişirme süresi tavanın ısısına göre değişmekle birlikte ortalama 12-15 dk gibi bir sürede pişer. Ancak siz yine de her tarafının piştiğinden emin olun.

Döküm tavanız yoksa teflon tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı içerisinde veya 180 derecede önceden ısıtılmış bir fırında 12-15 dk kadar pişirebilirsiniz.