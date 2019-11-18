Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 18 Kasım sonucu..

Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı ?

MasterChef Türkiye yarışmasında kaptanlık oyununu kazanan kişi henüz belli değil. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde belli olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet Şef'in bu akşamki bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olacaktır.

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef’in 7 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde 4 eleme adayı Mustafa, Suna, Eda ve Güzide arasında yapılan puanlama sonrasında yarışmadan elenen isim Eda olmuştu...