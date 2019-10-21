Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara geliyor. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 21 Ekim sonucu..

Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı ?

Masterchef kaptanlık oyunu kazananı belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef eleme oyununda Hünkar Beğendi yapılmıştı. Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin elenmemek için en iyi tabakları çıkarmaya çalışmış, şefler tadımları yaptıktan sonra oyunun en iyi tabağını yapan yarışmacısı Ekin olmuştu. Potadan çıkan ikinci isim Güzide olmuştu. Şefler MasterChef'ten bu hafta elenen yarışmacı YEKATERİNA olmuştu.