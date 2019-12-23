Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 23 Aralık sonucu..

Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı ?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk gününde kaptanlık oyununu kazanan kişi belli olduktan sonra sitemizde olacaktır.

MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM - KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışacak olan takımlar bu akşam belli olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler, mavi takım ile kırmızı takımdan barbekü partisi menüsü hazırlamalarını istedi. Şeflerin, kazanan takıma barbekü partisi verileceğini açıklaması yarışmacıları ayrı bir heyecanlandırdı. Süre sonunda şeflerin tadımı ile oyunu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te ödül oyununu kazanan takım ise mavi takım oldu.

Yemeklere göre kazanan takımlar ise şöyle;

Salata - kırmızı takım

Kızarmış patates - mavi takım

pilav - kırmızı takım

soslu tavuk - mavi takım

köfte - kırmızı takım

şiş ciğer - kırmızı takım

dana biftek - mavi takım

kuzu pirzola - mavi takım

meyve tabağı - mavi takım

Menü: ızgara köfte, şişte ciğer, kuzu pirzola, soslu tavuk kanadı, çoban salata, lavaş, pilav, patates kızartması ve yanar dönerli meyve tabağı