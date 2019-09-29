Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken pazar günleri belli olan ve tüm haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 29 Eylül sonucu

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı

29 Eylül yeni bölümde kaptanlık oyununu kazanan Murat oldu. Mavi takımın liderliğine geçen Murat, kırmızı takımın başına ise F. Batuhan'ı getirdi.

Masterchef kaptan kim oldu 29 Eylül sonucu

Yeni bölümün kaptanı Murat seçildi.

Murat'ın mavi takıma seçtikleri: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

F. Batuhan'ın kırmızı takıma seçtikleri: Ekin, Açelya, Güzide, Rıfat, Alican, Eda

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de hayallerine en son veda eden isim Müge oldu.

MÜGE GÜNEY KİMDİR?

Müge Güney, 32 yaşındadır. İstanbul Bakırkoy doğumlu olan yarışmacı, Uluslararası Lojistik bölümü mezunudur. Kendi mesleğini bırakıp hizmet sektörüne yönelmiştir.

Çeşitli otellerde çalıştıktan sonra THY Doco'da uçan şef olarak uçtu ve Mutfak Sanatları Akademisi'ni bitirdi. Karaköy'de arkadaşlarının açmış olduğu hamburgerciye menü danışmanlığı yaptı ve Galata'da çalıştı. En büyük hobisi seyahat ve dans etmek.