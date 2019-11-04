Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 4 Kasım sonucu..

Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı ?

MasterChef 4 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümde Kaptanlık oyunu oyun sonucunda belli olacaktır

Masterchef Hangi Takım Kazandı?

MasterChef bu akşamki yayınlanacak olan bölümde hangi takımın kazandığı büyük mücadele sonrasında belli olacaktır.

MASTERCEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandığı için bireysel dokunulmazlık oyunu kırmızı takım oyuncuları arasında oynandı. Yarışmacılardan Kereviz yemeğini yapmaları istendi. Batuhan, Suna ve Kıvanç en güzel 3 tabağı yapan yarışmacılar oldu. Batuhan birinci seçildi ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazandı.

Masterchef'te Kim Elendi?

MasterChef'in 31 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde eleme heyecanı vardı. Yarışmacılardan Ekin, Rıfat, Murat, Suna, Eda ve Alican eleme potasındaydı ve elenmemek için Analı Kızlı yemeğini yaptılar. Finale Rıfat ve Murat kaldı. Şefler Murat'ın elendiğini duyurdu. Murat göz yaşlarına hakim olamadı ve stüdyoda duygusal dakikalar yaşandı. Murat ""Sanki bir rüyaydı. Uykudan uyandım. Aile gibiydik. Yarışmadan gittiğime üzülmüyorum ama arkadaşlarıma ve size veda ettiğim için üzülüyorum. Burası ikinci bir ailem oldu. Duyguların üst seviyede olduğu bir andayım şu anda. Bize her yer Trabzon" sözleriyle yarışmaya veda etti.

Masterchef En Son Kaptan Kim Oldu?

Kaptanlık oyununu kazanan Rıfat kırmızı takımın kaptanlığına Mustafa’yı seçti. Daha sonra ikili sırayla kendi takımlarını kurdular.

Mavi takım: Rıfat, Cemre, Yasin, Güzide, Eda, Ekin

Kırmızı takım: Mustafa, Suna, Batuhan, Alican, Murat, Kıvanç

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE CEZA OYUNU

MasterChef'te bir ilk yaşandı. Şefler kurebiyelerini bitiremeyen yarışmacılar arasından 2 tanesini direkt olarak eleme potasına göndereceklerini açıkladılar. Stüdyodaki herkes bu kararın ardından şoke oldu. Kurabiyelerini yetiştiremeyen yarışmacılar ceza oyunu için mücadele ettiler. Mehmet Şef tarafından yapılan Lax Bavyera yemeğini yapmaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Batuhan, Alican, Güzide, Kıvanç, Yasin ve Ekin MasterChef’te kalmak için kollarını sıvadı. Günün sonunda Alican ve Ekin eleme potasına girdiler.

MASTERCHER TÜRKİYE'DE EN SON KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandığı için eleme mavi takımdan gerçekleşti. Eleme potasına Alican, Eda, Bahri ve Batuhan girdi. Şeflerin karşısına kalan son iki isim Bahri ve Alican oldu. Bahri MasterChef Türkiye’ye veda etti. Bahri duygu dolu anlar yaşadı.