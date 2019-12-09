Masterchef Türkiye reyting rekorları kırmaya devam ederken artık Pazartesi- Salı- Çarşamba günleri ekranlara gelecek. Yeni haftanın liderliğini yapacak olan ismin öne çıktığı kaptanlık oyunu oldukça merak ediliyor. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef kaptan kim oldu 9 Aralık sonucu..

Masterchef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı ?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kazanan kişi bu akşam belli olacaktır.

MASTERCHEF TÜRKİYE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'ta her hafta Pazartesi ödül heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım bu akşam belli olduktan sonra sitemizde yer alacaktır.