Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi
TV 8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi Detaylar haberimizde...
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yeni takımların belirlendiği programda hem heyecan doruktaydı hem de yarışmacılar arasındaki rekabet had safhadaydı. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi İşte detaylar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ
Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyununu oynandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından kaptanlık oyunun kazananı Eren oldu.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ
Böylelikle mavi takım kaptanı Eren oldu. MasterChef'in son kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Hasan'ı tercih etti.
MAVİ TAKIM
Eren - Kaptan
Sergen
Tahsin
KIRMIZI TAKIM
Hasan - Kaptan
Dilara
Burcu