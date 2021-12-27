Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Yeni takımların belirlendiği programda hem heyecan doruktaydı hem de yarışmacılar arasındaki rekabet had safhadaydı. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 27 Aralık 2021 Pazartesi İşte detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Masterchef Türkiye'nin 27 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyununu oynandı. Tahsin, Hasan ve Eren arasından kaptanlık oyunun kazananı Eren oldu.

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU? 27 ARALIK 2021 PAZARTESİ

Böylelikle mavi takım kaptanı Eren oldu. MasterChef'in son kaptanı olmaya hak kazandı. Kırmızı takım kaptanı olarak da Hasan'ı tercih etti.

MAVİ TAKIM

Eren - Kaptan

Sergen

Tahsin

KIRMIZI TAKIM

Hasan - Kaptan

Dilara

Burcu