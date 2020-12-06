Masterchef Karides nasıl yapılır? Karides tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Masterchef Türkiye her bölümde olduğu gibi bu bölümde de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Programda bu gece eleme yapılacak ve yarışmacılardan biri programa veda edecek. Eleme gecesi için yarışamcılar Karides yapıyor. İşte karides tarifi hakkında bilgiler...

KARİDES MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gramjumbo karides(ayıklanmış)

5 yemek kaşığıtereyağı

1 yemek kaşığısıvı yağ

3 adetsarımsak (ince kıyılmış)

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

1 çay kaşığıkarabiber

1/2 adetmisket limonu suyu (arzuya göre limon suyu)

2 adetdefne yaprağı

KARİDES NASIL YAPILIR? KARİDES TARİFİ

Bir tavada sıvı tereyağı ve sıvı yağı eritin. Sonradan koymak için 1 yemek kaşığı soğuk tereyağını sonraya bırakın.

Tereyağı kızmaya başlayınca sarımsak ve defne yaprağını ekleyin.

Sarımsağın kokusu çıktıktan sonra karidesleri ekleyin ve ters yüz ederek karideslerin iki tarafını da pişirin.

Son olarak baharatları ve yarım misket limonunu üzerilerine sıktıktan sonra 1 yemek kaşığı soğuk tereyağını da ekleyin ve erirken karıştırıp, bir kere kızdırıp ocaktan alın.

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