Masterchef karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi | Malzemeleri

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunları kadar yapılan yemeklerin tarifleri de dikkat çekmeye ve merak uyandırmaya devam ediyor. Bu akşamki bölümde yapılan Karnıyarık, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Şeflerin beğenisine sunulan Karnıyarık için hazırladığımız pratik tarif ile sizler de evinizde deneyebilirsiniz. İşte 26 Eylül 2020 MasterChef Türkiye yemeklerinden Karnıyarık tarifi, malzemeleri ve yapılışı…

KARNIYARIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet orta boy patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşilbiber (iç harcı için)

350 gram kıyma

2 diş sarımsak

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet domates

6 adet orta boy yeşil sivri biber

1 avuç maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı ay çiçek yağı

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Bol suda yıkadığınız patlıcanları, pijamalı şekilde soyun ve tuzlu suda bekletin.

3 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavada kızdırın. Yemeklik doğradığınız 1 adet soğanı da üzerine ekleyip pembeleşene kadar kavurun. 2 adet doğranmış yeşil biberi ilave edip kavurmaya devam edin.

350 gram orta yağlı kıymayı da ekleyin ve kavrulmakta olan soğanlarla birlikte renk alıp, suyunu çekene kadar pişirin.

Aralarda karıştırıp pişirme işlemine devam ederek sırasıyla; 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı domates salçası, yarım tatlı kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin.

2 adet küp doğranmış domatesi ekleyin, 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kısın ve bir avuç doğranmış maydanozu ekleyip son kez karıştırarak ocaktan alın.

Acısını alıp, pijamalı soyduğunuz 6 adet patlıcanı kızartın. Fırına dayanıklı bir kaba yerleştirin. Orta kısımlarından patlıcanları yarın. Hazırladığınız iç harçtan bol bol ekleyin.

Patlıcanların üzerine birer cherry domates ve biber dilimleri ekleyin.

Karnıyarıkları önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirdikten sonra, sıcak olarak, dilerseniz tereyağlı pirinç pilavı eşliğinde servis edin, afiyet olsun!

KARNIYARIK TARİFİ PÜF NOKTASI

Karnıyarığı, daha sağlıklı bir şekilde hazırlamak isterseniz patlıcanları, üzerine zeytinyağı sürüp fırında közledikten sonra pişirebilirsiniz.

Alacalı bir şekilde soyduğunuz patlıcanları bütün halde bol tuzlu soğuk suyun içerisinde bekletirseniz acı suyunun çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Devamında bu suyun içinden alıp istediğiniz şekilde doğrayıp yine tuzlu ve soğuk su içinde bekletirseniz patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlamış olursunuz.