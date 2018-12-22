MasterChef Kerem kimdir? | Kerem Giritlioğlu kimdir?

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef’in Şampiyonu yarın akşam yapılacak canlı yayınla belli olacak. Onlarca yarışmacının aylardır yarıştığı MasterChef yarışma programının Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya,Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturdu.

4 ay süren yarışma programının finalini Masterchef’in iddialı isimleri Kerem ve Uğur kaldı. Yarın akşam( 23 Aralık Pazar) saat 20:00’de gerçekleştirilecek canlı yayınla Masterchef’in şampiyonu belli olacak. Peki Masterchef’in finaline kalan Kerem Giritlioğlu kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Mesleği ne? İşte Masterchef Kerem hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

MasterChef Kerem 25 yaşında ve aşçılık mezunu. Türkiye'nin en iyi aşçılarından birisi olmak isteyen Kerem, iddialı olduğunu her fırsatta belirtiyor.

Kerem yurtdışında aşçılık eğitimi almıştır. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restorant ve otelde görev almıştır. Farklı ve iddialı tarifleriyle de bunu destekleyen Kerem, değişik sunumlarıyla da hem jüriden hem de izleyiciden tam puan alıyor.

Kendisini sözünde duran ve kimseden korkmayan biri olarak tanınan Kerem, söyleyeceklerini hiç gizlemiyor ve direkt olarak söylüyor.

