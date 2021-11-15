TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. Programı severek takip eden izleyiciler kimin elendiğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Masterchef kim elendi 14 Kasım 2021 Pazar? MasterChef'te elenen kim? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ 14 KASIM 2021 PAZAR? MASTERCHEF'TE ELENEN KİM?

Mavi takım MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazandı. Kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, 1. eleme adayı olarak Araz'ı gösterdi. Oylamada ise adı en çok yazılan Azize, ikinci eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren oldu. Onun potaya gönderdiği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu. Oylamada ise potaya giden dördüncü eleme adayı Pelin oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu. Geriye Sergen kaldığı için direkt olarak potaya girmiş oldu.

Eleme potasındaki isimler şu şekildeydi;

1- Araz

2- Azize

3- Dilara

4- Pelin

5- Burcu

6- Sergen

Eleme gecesinde potadan kurtulan isimler belli oldu. Sona kalan üç isim Burcu, Araz ve Azize oldu. Üç isim Somer Şef'in imza tabağı olan Hint yemeği "Pani puri" hazırladı. Sona kalan 3 isim arasından MasterChef'e veda eden isim Azize oldu.

Elenmesinin ardından Azize, "Yeri geldi çok aşağılandım, bunu en yakınlarım yaptı. Ama ben hiçbir insana boyun eğmedim, bu saatten sonra da boyun eğmem, böyle bir karakterim yok. Çok ağır şeyler yaşadım, çok ağır depresyonlara girdim ama hep kendim kalktım. Buraya gelmeden bir sene önce bir kitap aldım, ve sadece o kitaptan çalıştım. Ben kadınlara sesleniyorum hayatımızda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Çok teşekkür ederim size. Bana çok güzel fırsatlar sağladınız. Eğer size karşı bir kusurum olduysa affola. Buradaki bütün insanlar gerçekten, ben hayatım boyunca böyle bir ekip görmedim. Benim çevremdeki insanlar bana çok zarar verdi. Siz çok güzel insanlarsınız ömrüm boyunca unutmayacağım." şeklinde konuştu.