MasterChef kim elendi? 23 Ağustos 2020 Bu Hafta Kim Veda Etti
Tv8 Ekranlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef yeni sezonda bomba gibi izleyici ile buluştu ve ilk eleme geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti peki kim veda etti?
Tv8 Ekranlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef yeni sezonda bomba gibi izleyici ile buluştu ve ilk eleme geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti peki kim veda etti? Bu hafta 6 eleme adayından 1 kişi yarışmaya veda etti.
23 Ağustos 2020 Pazar Akşamı 16 kişilik süper ekipten 6 kişi eleme potasına girdi. Özellikle son dönemlerde ekranlarda yarışmalardan çok kavgaların izlenildiğini düşünürsek geceye 2 yakın arkadaş olan Duygu ve Ayyüce'nin kavgası damgasını vurdu. Aralarından su sızmayan ikili oylama sırasında birbirleri ile atışmaya başladı.
Peki Gecenin Eleme Adayları Kimlerdi Hatırlayalım;
1. Ayyüce
2. Duygu
3. Sedat
4. Celal
5. Esra
6. Eray
Gecenin sonunda eleme potasından 5 kişi kurtulurken 1 kişi elendi.
MasterChef'te kim elendi
Yarışmaya ilk hafta veda eden isim Renkli yarışmacılardan olan Sedat oldu.