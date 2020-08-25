MasterChef kim elendi? 23 Ağustos 2020 Bu Hafta Kim Veda Etti

Tv8 Ekranlarının sevilen yarışma programlarından MasterChef yeni sezonda bomba gibi izleyici ile buluştu ve ilk eleme geçtiğimiz pazar günü gerçekleşti peki kim veda etti? Bu hafta 6 eleme adayından 1 kişi yarışmaya veda etti.

23 Ağustos 2020 Pazar Akşamı 16 kişilik süper ekipten 6 kişi eleme potasına girdi. Özellikle son dönemlerde ekranlarda yarışmalardan çok kavgaların izlenildiğini düşünürsek geceye 2 yakın arkadaş olan Duygu ve Ayyüce'nin kavgası damgasını vurdu. Aralarından su sızmayan ikili oylama sırasında birbirleri ile atışmaya başladı.

Peki Gecenin Eleme Adayları Kimlerdi Hatırlayalım;

1. Ayyüce

2. Duygu

3. Sedat

4. Celal

5. Esra

6. Eray

Gecenin sonunda eleme potasından 5 kişi kurtulurken 1 kişi elendi.

MasterChef'te kim elendi

Yarışmaya ilk hafta veda eden isim Renkli yarışmacılardan olan Sedat oldu.