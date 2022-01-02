Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin 2 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacı elenerek hayallerine veda etti. Masterchef kim elendi? | Masterchef elenen yarışmacı kim oldu? 2 Ocak 2022 Pazar İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 2 OCAK 2022 PAZAR

Masterchef Türkiye'nin 28 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye'nin 144. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım oldu. Haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.

Mastrchef Türkiye 39 Aralık Çarşamba akşamı 145. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı programda kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım; Dilara ve Hasan arasında eleme öncesi son oyun yapıldı. Üç isim de eleme potasına gitmemek için bal kabağından tabaklar çıkardı. Bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise Hasan oldu.

Masterchef'in bugün ekrana gelen 146. bölümünde ise haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan üç adet yemek yapmalarını istedi. Yedi konuk için yapılan yemekler tadıldı. Misafirler beğendikleri yemekleri oyladı. İlk yemekte farklı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ikinci yemekte kazanarak eşitliği sağladı. Dokunulmazlığı kazanan takımı tatlı belirledi. Oyların sayımı sonrasında Kırmızı takım, 12-9 skorla dokunulmazlık oyununda kazanan taraf oldu. Eleme potasına giren isim Tahsin oldu.

Masterchef Türkiye, TV 8 ekranlarının heyecanla izlenen yarışması Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Burcu, Hasan ve Tahsin oldu. Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu.

MASTERCHEF ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU? 2 OCAK 2022 PAZAR

Burcu, Hasan ve Tahsin arasından toplamda en az puanı alarak yarışmaya veda eden isim Burcu oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.