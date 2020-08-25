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MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te bu akşam yine heyecan doruktaydı. Şeflerin bu akşam istediği tatlı Kızarmış dondurma oldu. Peki Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı haberimizde...

MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yine kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam çin mutfağından yemekler sergiledi. Tatlı olarak şefler kızarmış dondurmayı tercih etti. Peki Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 500 gram Maraş dondurması
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı mısır gevreği
  • Yarım su bardağı fındık
  • Yarım su bardağı badem
  • 1 çay bardağı Hindistan cevizi
  • Yarım çay bardağı esmer şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

YAPILIŞI

  • Dondurmayı yumuşaması için oda sıcaklığında bir süre bekletin.
  • Bu sırada fındık ve bademi incecik dövün ya da mutfak robotunda çekin.
  • Mısır gevreğini de robottan geçirin.
  • Dondurma yumuşayınca dondurma kaşığı yardımıyla toplar yapın.
  • Bu topları yeniden dondurucuya kaldırıp sertleşmelerini sağlayın.
  • Mısır gevreği, fındık, badem, Hindistan cevizi, esmer şeker ve tarçını çukur bir kasede karıştırın.
  • Yumurtalardan birinin sarısını beyazından ayırın.
  • Hazırladığınız dondurma toplarını önce yumurta beyazına ardından mısır gevrekli karışıma bulayın.
  • Topları yeniden dondurucuya kaldırın ve 30 dakika dinlendirin.
  • Ardından dondurucudan çıkarıp diğer yumurta beyazıyla aynı işlemi tekrarlayın.
  • Bu kez topları dondurucuya kaldırmak yerine iyice kızdırdığınız sıvı yağa atıp her tarafını güzelce kızartın.
  • Dondurma kızartmanız hazır! Afiyet olsun…

MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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