MasterChef Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Kızarmış dondurma tarifi?

MasterChef Türkiye'de bu akşam yine kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam çin mutfağından yemekler sergiledi. Tatlı olarak şefler kızarmış dondurmayı tercih etti. Peki Kızarmış Dondurma nasıl yapılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

KIZARMIŞ DONDURMA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

500 gram Maraş dondurması

2 adet yumurta

1 su bardağı mısır gevreği

Yarım su bardağı fındık

Yarım su bardağı badem

1 çay bardağı Hindistan cevizi

Yarım çay bardağı esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için:

Sıvı yağ

YAPILIŞI