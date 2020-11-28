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Masterchef Lahana Salatası nasıl yapılır? | Lahana Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Lahana Salatası nasıl yapılır? MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen yeni bölümünde yarışmacılar Nevşehir yöresine ait birbirinden lezzetli yemekleri misafirlerin beğenisine sundu. İlk olarak yarışmacılardan istenilen yemek Lahana Salatası oldu. Peki Masterchef Lahana Salatası nasıl yapılır? | Lahana Salatası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Masterchef Lahana Salatası nasıl yapılır? | Lahana Salatası tarifi| Malzemeleri nelerdir?

Lahana Salatası çorbası nasıl yapılır? Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'in 28 Kasım Cumartesi günkü bölümünde Nevşehir yöresine ait Lahana Salatası yaptı. Peki Masterchef Lahana Salatası nasıl yapılır? | Lahana Salatası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

LAHANA SALATASI MALZEMELERİ VE TARİFİ

00 gr beyaz lahana
Yarım çay bardağı sirke
1 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı mayonez
2~3 dal maydanoz
1 havuç
1 kase yoğurt
Tuz

LAHANA SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kullanacağınız lahanaları bol su ile durulayın ve ince ince kıyın.
Kıyılmış lahana, sirke ve şekeri bir kaseye alıp elinizle ovalayarak karıştırın. Yoğurt, mayonez, rendelenmiş havuç, tuz ve kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.
İki karışımı harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerini ufalanmış maydanoz yaprakları ile süsleyin.
Beyaz lahana salatasını, fırında tavuk ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Beyaz Lahana Salatasının Püf Noktaları Nelerdir?

Kullanacağınız malzemelerin taze ve olgun olmasına özen gösterin.
Dilerseniz, lahanayı haşladıktan sonra salatanın içerisine katabilirsiniz. Haşlarken suya limon damlatmayı unutmayın.
Salataya, bir diş ezilmiş sarımsak ekleyerek aroma verebilirsiniz.
Tarifte kullanacağınız sirkenin elma sirkesi olmasına özen gösterin. Farklı sirkeler lahananın tadını bastırabilir.
Salatayı bekletmeden tüketin. Aksi takdirde yoğurt suyunu salar ve maydanozlar kurur.
Beyaz lahananın yanına en çok yakışan baharatlar, kişniş ve defte yapraklarıdır. Salatayı servis etmeden önce kenarlarını defne yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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