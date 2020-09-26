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Masterchef lokma nasıl yapılır? Lokma tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen programı Masterchef, 64. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Bu bölümde Mihrişah Valide Sultan İmaretinde hünerlerini sergileyen yarışmacılar, lokma yaptı. Bunun üzerine internette lokma tarifi araştırılıyor. İşte, Masterchef lokma nasıl yapılır? Lokma tarifi | Malzemeleri nelerdir? sorularının cevapları...

Masterchef lokma nasıl yapılır? Lokma tarifi | Malzemeleri nelerdir?

Masterchef'in 64. bölümünde yarışmacılar, Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmaretinde hünerlerini sergiliyor. Bu bölümde yapılan lokma tatlısı, internette en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, Masterchef lokma nasıl yapılır? Lokma tarifi | Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

LOKMA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • 3,5 su bardağı unu geniş bir kabın içine alın ve ortasını havuz şeklinde açın. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ilave edin.
  • 2 su bardağı ılık suyu ilave ederek yoğurmaya başlayın. Ele yapışan ve cıvık bir hamur elde edin.
  • Hamurunuzun üzerini kapatın, oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.
  • Hamur mayalanırken şerbetini hazırlayın. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı suyu aktarın. Şeker eriyince limon suyunu ilave edin. Hafif kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Mayalanan hamuru sıkma torbasına aktarın. Yağlanmış mutfak makası yardımıyla hamurunuzdan küçük toplar kesin. Kızgın yağın içerisinde kızartın.
  • Kızan lokmaları kevgir yardımıyla alın ve soğuk şerbetin içerisine atın. 10 saniye kadar şerbetin içerisinde tutun.
  • Üzerine tarçın serperek nefis lokmalarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Masterchef lokma nasıl yapılır? Lokma tarifi | Malzemeleri nelerdir?

MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 3,5 su bardağı un
  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 paket kuru maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker

Kızartmak için:

  • 2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

 



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